Dan Barna, liderul USR, nu este surprins de faptul ca Victor Ponta a anuntat ca Pro Romania nu va vota Guvernul PNL si crede ca strategia lui Ponta este de a o sustine pe Viorica Dancila la "butoanele Romaniei si mai ales la furtul banului public si la risipirea lui".

"Am vazut ca domnul Ponta tocmai a declarat ca doreste sa tina in continuare Guvernul Dancila, nu cred ca e vreo surpriza pentru nimeni, nu cred ca a crezut cineva vreo clipa ca strategia dlui Ponta este alta decat aceea de a o sustine pe Viorica Dancila in continuare la butoanele Romaniei si mai ales la furtul banului public la care asistam de trei ani si jumatate si mai ales la risipirea lui. Am incredere ca premierul desemnat va reusi sa-si construiasca majoritatea. USR a fost consecvent in pozitia sa de a solicita alegeri anticipate, de a spune foarte clar ca plecarea Guvernului Dancila este o prioritate. Am cazut de acord cu premierul desemnat asupra unui acord cu prioritatile noastre", a decarat Dan Barna, potrivit g4media.ro.

