Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a publicat miercuri un proiect de Hotarare de Guvern conform caruia salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2.262 lei lunar, incepand din ianuarie 2020, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 13,518 lei/ora.



"Prin exceptie (..), incepand cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se majoreaza de la 2.262 lei la 2.620 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 15,657 lei/ora", se mentioneaza in document.

Acesta precizeaza ca, incepand cu 1 ianuarie 2020, toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii se determina prin raportare la nivelul de 2.262 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

"Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie majorat la 2.262 lei lunar incepand cu data de 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezinta o crestere de 8,7% fata de luna decembrie 2019", se precizeaza in Nota de fundamentare ce insoteste proiectul, scrie Agerpres.

In prezent, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este stabilit la 2.080 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, in medie pe luna in anul 2019, reprezentand 12,43 lei/ora.

Salariul minim brut pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, va creste cu 11,5 % fata de luna decembrie 2019.

Reprezentantii MMJS precizeaza, in nota de fundamentare ca impactul macroeconomic a fost inclus in valoarea si dinamica indicatorilor macroeconomici si sociali din Prognoza de primavara 2019, indicatori care stau la baza proiectiilor veniturilor bugetare pentru anul 2020.

In conformitate cu Codul muncii, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor.

"Nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de 2.262 lei lunar si 2.620 lei lunar a fost stabilit in urma dezbaterilor cu partenerii sociali", se mai arata in nota.