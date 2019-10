Andrei Caramitru, dupa ce Ponta a anuntat ca Pro Romania nu va vota Guvernul PNL, este de parere ca singura solutie sunt alegerile anticipate. Membrul USR este in continuare socat de "atacul dezlantuit, de o violenta rara" la adresa USR si nu intelege cum de Victor Ponta a scapat de astfel de atacuri.

"Ce se stia acum 2 saptamani s-a intamplat:

- USR a spus ca vrea anticipate si ca va vota un guvern care respecta niste reforme minimale. Asta a zis - asta a facut. Bun

- Ponta a spus ca nu va vota guvern PNL. Azi a reconfirmat. Deci guvernul nu trece.

Practic - exact cum a spus USR - singura solutie sunt anticipatele.

Sunt in continuare insa - socat si suparat pe atacul dezlantuit, de o violenta rara - din ultima saptamana pe USR. Nimeni nu l-a atacat pe Ponta. Nimeni. Au dat toti cu sete in Barna si USR. Cu ura. De ce oameni buni? Ce ati castigat cu asta? Ca noi am facut fix ce am spus. Si am fost de buna credinta. De ce Ponta a scapat? De ce nu a fost o tema asta in ultimele 2 saptamani?

Doar intreb si eu, cu tristete. Ca scuze nu vom primi vreodata. Poate o explicatie ar ajuta...", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.