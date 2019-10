Presedintele USR, Dan Barna, candidat la alegerile prezidentiale, a declarat miercuri, la Timisoara, ca proiectia bugetara pentru anul 2020 va fi una dintre "provocarile semnificative" ale noului Executiv, intrucat "guvernarea iresponsabila PSD a impins spatiul de constructie bugetara dincolo de limita".





"Proiectia bugetului este un atribut al guvernului care, saptamana viitoare, foarte probabil, va fi investit (...) dupa care vom vedea ce calendar ne va propune premierul desemnat. Nu vreau sa fac eu agenda bugetului premierului desemnat de presedintele Klaus Iohannis. Romania traieste de trei ani si jumatate intr-o permanenta surpriza. Nu va fi un buget simplu, pentru ca ceea ce a facut guvernarea iresponsabila PSD in trei ani si jumatate a fost sa impinga spatiul de constructie bugetara dincolo de limita. De aceea, este una dintre provocarile semnificative ale urmatorului guvern realizarea acestui buget", a afirmat Dan Barna.

Liderul USR a mentionat ca, la finalul acestei saptamani, asteapta si lista completa a Cabinetului Orban pentru a vedea care sunt propunerile, intrucat pentru USR PLUS sunt foarte importante cateva criterii care au si fost incluse in acordul pe care l-au agreat cu premierul desemnat.

"Trebuie ca toate persoanele nominalizate din componenta guvernului sa nu fi avut condamnari, sa nu fie acuzate de plagiat si sa nu fi colaborat niciodata cu securitatea. Sunt trei conditii minimale de integritate pe care le asteptam si le cerem de la fiecare component al viitorului guvern. Vom semna formal acordul spre finalul saptamanii, sambata sau duminica", a explicat Dan Barna.

Intrebat ce va face daca va avea calitatea de inculpat in dosarul Rise Project deschis in rem de DNA, Dan Barna a spus ca este foarte linistit si ca nu are "apasari", intrucat este sigur ca nu a facut nimic ilegal sau imoral, scrie Agerpres.

"Nu vreau sa discut despre un scenariu care sunt foarte convins ca nu se va intampla pentru ca, neexistand nimic, eu stiu 100% ca nu este nimic ilegal sau imoral in activitatea mea anterioara. E dreptul si chiar am cerut DNA sa verifice respectivele proiecte, pentru ca o investigatie de presa incearca sa arunce suspiciuni. Este o verificare in rem, nu este nicio problema, nu am niciun fel de apasare. In functie de cum vor evolua lucrurile, vom vedea, dar in momentul de fata sunt foarte linistit, nu e niciun fel de problema, e foarte bine ca autoritatile sa-si faca treaba", a conchis Dan Barna.