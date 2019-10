Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca USR nu e despre liniste, ci despre schimbare masiva chiar daca aceasta presupune greutati, munca si nervi.



"Iliescu a candidat sub lozinca 'Pentru linistea noastra'. Si am vazut unde am ajuns.

Asa ca - USR nu e despre liniste. E despre schimbare masiva. Si schimbarea e grea, inseamna munca, nervi, oameni care isi pierd privilegiile si urla, sistemul care ataca cu tunurile. Numai liniste nu inseamna. Insa, nu avem incotro acum", a scris Caramitru pe Facebook.