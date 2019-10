Candidatul pe prezidentiate, Mircea Diaconu, sustine ca in cazul in care va ajunge presedinte, nu va intra nici macar o ora in Palatul Cotroceni, ci ii va solicita Guvernului sa ii gaseasca un alt sediu, intrucat "Cotroceni este un palat regal".



"Nu ma duc la Cotroceni. Nu stiu unde, dar la Cotroceni nu ma duc. Nu intru nicio ora la Cotroceni. Mandatul este al Cotrocenilor? Este al natiunii. Cotroceniul este un palat. Refuz Cotroceniul. Fac o hartie catre Guvernul Romaniei care va fi la acea vreme cerand sa mi se gaseasca sau sa cautam un sediu pentru Presedintie, pentru ca Palatul Cotroceni, dupa parerea mea, este un palat regal cu o destinatie exacta data prin testament regal si care nu este in niciun caz cel mai potrivit pentru Presedintie. Un palat regal nu poate fi un loc pentru presedinte", a spus Mircea Diaconu, citat de bursa.ro.

