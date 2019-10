Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de parere ca motiunea de cenzura a fost impinsa intentionat cat mai aproape de campania electorala.



"Au impins motiunea de cenzura cat mai aproape de campania electorala. (...) A fost o chestie intentionata. Au impins cat mai repede si daca se poate mentine asa pana la primul tur...

Din punctul meu de vedere, era foarte clar. In prima zi din septembrie trebuia depusa motiunea de cenzura, demult am fi terminat aceasta criza guvernamentala. Ori trecea motiunea, ori ramanea Guvernul, dar acum am putea face dezbateri despre viitorul Romaniei din punctul de vedere al candidatilor la Presedintia Romaniei. Acum (...) vorbim despre lucruri care sunt importante, sunt extrem de utile, ca trebuie sa formezi un Guvern, dar nu vorbim despre ceea ce inseamna campania prezidentiala, viziunea presedintelui, viziunea candidatilor despre Romania", a declarat Hunor la Realitatea TV, potrivit infoziare.ro.