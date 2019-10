Presedintele PSD, Viorica Dancila, sustine ca seful statului, Klaus Iohannis, este un "presedinte zero" pentru romani si pentru Romania.



"Am avut multe obstacole, obstacole din partea celui care trebuia sa fie alaturi de romani si sa ajute Guvernul Romaniei, cel care trebuia sa fie mediator, sa aduca la masa dialogului Guvernul Romaniei, Parlamentul Romaniei, cel care trebuia sa fie presedintele tuturor romanilor, cel care trebuia sa ii reprezinte pe toti romanii, dar nu a fost asa. Avem un presedinte care a preferat un guvern zero si nu este de mirare. Si el este presedintele zero. Zero pentru romani si zero pentru Romania, un presedinte care a impartit tara in 'oamenii mei' si 'ceilalti romani', in 'guvernul meu' si 'ceilalti romani'. Acum vrea 'Parlamentul meu' si ceilalti nu conteaza.

Nu este important ca nu a vrut acest guvern. Este important ca a trecut in plan secund toate masurile luate de acest guvern, pe care le-a criticat in permanenta si pe care a vrut sa-l opreasca de fiecare data cand a luat o masura buna pentru oameni. Un presedinte care a fost cel care a preferat scandalul, a preferat ura, a preferat sa ia decizii rele pentru romani, pentru ca el nu a simtit romaneste, el nu simte niciodata ceea ce isi doresc romanii cu adevarat, nu este sensibil la la problemele oamenilor. Nu il intereseaza decat de el si de obtinerea inca a unui nou mandat.

Avem un presedinte care se crede presedintele tuturor si care se vrea a fi ales fara macar sa faca campanie electorala. O face in Japonia. Pai... sa il aleaga japonezii.

Cred ca vom invinge, pentru ca intotdeauna binele invinge raul si intotdeauna mizeria iese la suprafata. Si va mai garantez un lucru: ii spun candidatului Iohannis ca nu conteaza ca esti inalt ca bradul si lenes, ca intotdeauna buturuga mica rastoarna carul mare", a declarat Dancila, citata de antena3.ro.