Andrei Caramitru, membru USR, a anuntat intr-o postare pe Facebook ca "USR a reusit sa impuna conditii bune spre PNL".

"E uite ca se poate. Greu, cu presiune uriasa. A trebuit sa incasam de la toata lumea. Sa punem si noi presiuni enorme.

Asa USR a reusit sa impuna conditii bune spre PNL. Documentul asta e agreat de partea buna a PNL, de reformisti (am explicat de multe ori - Orban e mai bun decat ceilalti, e seful gruparii anti-USL de fapt). Poate si scrisoarea mea deschisa catre ei de azi a ajutat, cine stie.

Acuma - practic inca nu s-a rezolvat nimic. In PNL gruparea USL e al naibii de puternica. Sunt departe de a intelege cum e posibil ca Orban sa agreeze si conditiile noastre si ale lui Tariceanu in acelasi timp. Si ce o sa scrie in programul guvernului la investitura (pun conditiile noastre sau pe ale celorlalti - nu de alta dar se bat cap in cap).

Deocamdata insa ma declar macar neutru. Nu sunt nici multumit nici relaxat - din contra. Vom vedea. Trebuie sa fim cu ochii pe ei; cu lupa chiar. Si daca vor fi deraieri si relaxare inclusiv de la USR - le voi taxa stati linistiti. Pe ceilalti oricum nu ii iert.

Cat despre situatia generala - e la fel de proasta. Justitia e praf, economia e si mai praf. Din cauza majoritatii parlamentare. Vor face totul sa arunce guvernul PNL in aer, sa il saboteze sau sa il infiltreze. De asta - nu am sperante mari, din contra",