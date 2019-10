Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, a afirmat ca nu a fost informat de catre Guvern cu privire la propunerea de comisar european si cere partidelor care a votat motiunea de cenzura sa se grabeasca sa formeze un nou Executiv.

"In acest moment nu am primit nicio informare (privind comisarul european - n.red.). Din cate stim, s-a amanat votul in plenul Parlamentului European. Am o sugestie si, fara nicio suparare, grabiti-va sa puneti guvernul, pentru ca noi suntem in Opozitie si vrem sa scapam de guvern", a spus Ciolacu in sedinta de plen a Camerei Deputatilor, ptrivit digi24.ro.

Iulian Bulai, deputat USR, i-a cerut lui Marcel Cioacu sa prezinte situatia privind propunerea de comisar european inaintata de Guvern.

"Va solicit, in calitate de membru al Comisiei de afaceri europene, sa ne faceti o scurta prezentare pe status quo-ul propunerii din partea Guvernului Romaniei asupra pozitiei de comisar. La comisie nu am putut afla aceasta informatie. Ati primit vreo scrisoare de informare din partea Guvernului? Unde suntem acum? Este foarte bine sa stim ce se intampla cu aceasta propunere, daca ati mai facut una sau nu, este bine sa stie si plenul si romanii ce se intampla cu aceasta propunere din partea Guvernului Romaniei si va rog sa informati plenul", a spus Iulian Bulai.