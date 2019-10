Liderul ALDE, Calin Popscu Tariceanu, a anuntat ca va sustine Guvernul Orban si ca "sunt 25 de voturi certe" din partea partidului sau.

"Am cazut de acord asupra tuturor conditiilor, fie ca e vorba de formula guvernului, monocolor, fie zona economica.

Concluzia e ca impreuna cu colegii mei ne vom prezenta in fata Biroului executiv ALDE unde vom sustine sa votam in favoarea guvernului Orban. Aceasta e propunerea pe care o facem Biroului Executiv.

Discutiile de azi au fost clarificatiare. Nu votam pe acordarea unui cec in alb, am discutat si am convenit.

Vom avea si un acord scris a acestor conditionalitati.

In momentul de fata sunt 25 de parlamentari, sunt 25 de voturi certe", a declarat Calin Popescu Tariceanu dupa negocierile cu PNL, potrivit realitatea.net.