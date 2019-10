Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca iesirea din criza politica nu este mandatul USR.



"Iesirea din criza nu este mandatul USR. Iesirea din criza este asumarea de catre Ludovic Orban a obiectivelor noastre. Obiectivele noastre sunt obiectivele celui care face majoritatea.

In momentul in care nu avem majoritate, nu ajungem in situatia de vot (a Guvernului Orban – n.red.). Avem doua zile in care putem testa daca avem majoritate. Maine dupa-amiaza am o noua intalnire cu Ludovic Orban in care vom analiza ce s-a realizat din ce am discutat la intalnirea anterioara. Vrem sa se confirme ca exista aceasta majoritate functionala.

Presedintele Iohannis a spus foarte clar ca vorbeste de un Guvern de tranzitie care sa mearga spre anticipate. Iesirea din aceasta criza nu depinde de USR. Presedintele Iohannis este cel care a decis strategia, avem un premier desemnat care va incerca sa isi constituie o majoritate. Aici suntem. Exista o serie de speculatii. Ceea ce solicita USR este ceva de super bun simt. Daca nu exista majoritate, nu o sa fie din cauza USR. Daca nu exista majoritate, nu o sa ajungem nicaieri", a declarat Barna, citat de g4media.ro.