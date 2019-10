Social-democartul Mihai Fifor sustine ca liderul USR Dan Barna a devenit un fel de "penal in functii publice".



"In terminologia USR, Dan Barna a devenit un fel de 'penal in functii publice'.

Daca DNA a inceput ancheta asupra sa, cum cerea chiar el, atunci ar trebui sa isi dea imediat demisia din Parlament, de la sefia USR, sa se retraga din cursa prezidentiala si sa se evaporeze cu totul din viata publica. Sa isi aplice lui ce pretindea el altora!

Dar lucrurile nu sunt deloc in regula in povestea asta! Nu e in regula sa calcam in picioare prezumtia de nevinovatie, indiferent despre cine e vorba. Am ajuns asa, tocmai din cauza celor ca Barna. Deci el isi merita soarta!

Dar sunt multi care au fost infierati de societate fara sa fie vinovati!

Nu e in regula sa vedem iar ca dosarele penale stabilesc cine ramane si cine merge mai departe intr-o competitie electorala.

Pare ca o mana nevazuta face cartile si de aceasta data. Iar asta nu e in regula deloc!", a scris Fifor pe Facebook.