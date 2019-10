Andrei Caramitru, membru USR, adreseaza o scrisoare "prietenilor" din aripa PNL reformista, anti-PSD.



"Scrisoare pentru prietenii din aripa PNL reformista, anti-PSD

Dragii mei,

Eu v-am tot spus. Va sustin pana in panzele albe. Reforma PNL este esentiala - avem nevoie de un partid conservator modern, pro-European. Anti-coruptie. Stiu ca asta vreti si voi - si voi sunteti singura sansa sa se intample asta.

Acum sunteti in mare pericol. De asta va scriu. Iohannis, Ponta, Tariceanu vor sa va distruga in urmatorul an. Pas cu pas. Haideti sa vedem:



toti va spun ca sunt de acord cu un guvern PNL acum, format in mare parte din echipa Orban (adica aripa reformista). Bravo. Insa - posibil sa il tranteasca si sa puna pe altcineva la a doua nominalizare. Acel cineva va deveni de facto leader PNL. Orban si voi - pe bara



Chiar daca trece guvernul cu Orban prim ministru: de fapt sunteti captivi la Tariceanu si Ponta. Si va veti eroda masiv: economia e praf, nu veti putea face nimic din ce vor oamenii (ati vazut ieri cum v-au blocat in parlament). Pe iohannis - care spera ca va fi reales - nu il intereseaza. Si poate forta la anul o majoritate fara USR. In care gruparea lui - cei din USL, Ponta si Tariceanu vor fi la butoane in urmatorii 4 ani. Oricum - daca guvernul sta un an - PSD-ul va inflori. Nu am rezolvat nimic. Va fi mai rau decat acum.



Au lansat un atac brutal anti-USR. Ca sa ne faca sa reactionam si sa sparga orice punti viitoare.



Pe scurt: sunteti intr-o capcana. Iohannis castiga. Ponta si Tariceanu castiga. USL-istii din PNL castiga. PSD castiga. Voi pierdeti. Romania pierde.

Nu am pretentia ca va pot eu oferi solutii. Insa sper sa intelegeti ca pozitia USR e justa - si e justa si pentru supravietuirea voastra. Haideti impreuna sa reformam sistemul asta. Haideti sa facem anticipate cat mai repede. Sa distrugem USL-ul. Avem nevoie unii de altii. Haideti sa fim inteligenti si unii si altii.

Si inca ceva - stiu ca stiti ca pentru voi e mai bine sa fie Barna Presedinte. In nici un caz nu vrea sa va distruga cum vrea Iohannis. Din contra - doar cu voi va putea lucra din partea PNL. Cu el veti putea colabora si vom putea reforma impreuna Romania.

Hai ca se poate! Cu drag!", a scris Caramitru pe Facebook.