Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, referitor la o eventuala ancheta DNA declansata in urma investigatiei jurnalistice care l-a vizat, ca este foarte bine ca au fost incepute verificarile si nu vede nicio problema sa mearga la audieri, daca este chemat.



"Daca au inceput verificarile, este foarte bine. Chiar am solicitat DNA sa faca verificari. Pana la momentul acesta, nu am primit nimic. Daca ma cheama, nu vad nicio problema", a afirmat Barna.

Precizarile vin dupa ce in presa au aparut informatii ca DNA ar fi deschis un dosar penal in rem in urma investigatiilor publicate de Rise Project privind proiecte derulate cu fonduri europene in care a fost implicata o firma a sa.

In urma cu cateva zile, Barna a solicitat Departamentului pentru Lupta Antifrauda (DLAF) sa transmita la DNA toate documentele care il vizeaza, acuzand folosirea informatiilor din ancheta jurnalistica in scop politic, scrie Agerpres.

DLAF a informat, ulterior, ca actiunea de control referitoare la proiectul "Punti comunitare", al carui beneficiar este Consiliul Judetean Alba, a fost declansata anterior publicarii informatiilor de catre Rise Project si fara legatura cu demersurile jurnalistice.