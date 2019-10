Premierul desemnat, Ludovic Orban, sustine ca nu i se poate cere Partidului National Liberal ceea nu depinde de el.



"Orice formatiune politica nu voteaza investirea Guvernului pe care il voi prezenta Parlamentului, de fapt, mentine PSD la putere si pe Viorica Dancila la Palatul Victoria si in loc sa sustina un guvern legitim, un guvern competent, un guvern care vine cu masuri fundamentale pentru Romania, nu face altceva decat sa asigure perpetuarea total nelegitima la putere a unui guvern al PSD, esuat, demis, care nu mai are niciun fel de legitimitate de a exercita puterea in Romania. Ma indoiesc ca partenerii nostri care au contribuit la demiterea Guvernului Dancila ar putea in vreun fel sa mentina si sa participe la decizia de perpetuare la putere a Guvernului Dancila.

Nu poate sa i se ceara Partidului National Liberal ce nu poate da Partidul National Liberal. Noi putem sa sustinem cu parlamentarii nostri proiecte legislative pe care de altfel le sustinem, dar nu poti sa spui ca nu investesti Guvernul PNL din cauza faptului ca PSD sau alta formatiune politica nu voteaza un proiect de lege. Asa ceva nu am intalnit, va spun sincer, ca sa ni se puna niste conditii care nu depind de noi", a spus Orban, citat de bursa.ro.