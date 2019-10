Viorica Dancila, a declarat, luni, ca, in calitate de presedinte PSD, il va demite imediat pe Razvan Cuc, daca se adeveresc acuzatiile privind interventia acestuia pe langa fosta directoare a TAROM pentru a tine avioanele la sol in ziua motiunii de cenzura. Cu toate aceastea, Dancila a subliniat ca ”nu cred ca cineva si-ar permite sa faca asa ceva”.



”Demiterea imediata”, a spus sefa PSD, intrebata care va fi masura luata in cazul in care se confirma ca Razvan Cuc a cerut tinerea la sol a avioanelor, adaugand ca ”nu cred ca cineva si-ar permite asa ceva”.

"Vad ca porniti de la premisa ca este adevarat. Are dreptul sa se intereseze cu privire la anumiti pasageri. Acest lucru nu presupune ca cineva si-ar permite sa ceara sa tina avioanele la sol", a spus Dancila, potrivit Agerpres.

Premierul demis a spus ca Corpul de cotrol va veni cu toate datele, subliniind ca ”eu am incredere in oameni si incredere in prezumtia de nevinovatie”.

"Este o acuzatie foarte grava, este grav si cand spunem ca este adevarat. Sunt informatii contradictorii. Trebuie sa vedem care este realitatea, adevarul mai important decat minciuna", a conchis Dancila.