Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei nu pot rezolva problema rezidentiatului in contextul actual, a declarat luni ministrul interimar al Sanatatii, Sorina Pintea.

"Ne someaza public sa rezolvam problema cu rezidentiatul (Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice - n.r.). Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei nu pot rezolva aceasta problema. Presedintele ar fi putut numi un ministru interimar la Educatie", a sustinut Pintea, intr-o dezbatere publica la sediul MS.

Potrivit acesteia, problema rezidentiatului nu poate fi rezolvata de cele doua ministere in contextual actual in care MEN nu are un ministru, decat "incalcand legea", scrie Agerpres.

Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania a solicitat Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei Nationale sa "clarifice" situatia examenului de rezidentiat si sa il organizeze in acest an, nu anul viitor. "Consideram ca avem nevoie de stabilitate si de responsabilitatea decidentilor pentru a nu afecta sistemul de sanatate afectat de lipsa personalului medical plecat in numar mare in alte tari ale Uniunii Europene, unde isi pot dezvolta cariera intr-un mod serios si predictibil", precizeaza COPAC.