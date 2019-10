Senatorul liberal, Florin Citu, a declarat ca el este convins ca Guvernul Orban va trece din prima. Acesta a mai spus si ca, daca i se va propune sa fie ministru de Finante, ar fi o onoare pentru el si ar accepta.

Senatorul liberal este convins ca PNL va respecta conditiile puse de partidele de Opozitie, pentru ca acestea sa sustina Guvernul Orban: "Aceste conditii se regasesc majoritatea si in motiunea de cenzura, semnate de cele sase partide care au votat motiunea si au mers impotriva Guvernului Dancila. Deci nu vedem o problema in a incorpora aceste conditii in programul de guvernare, majoritatea sunt conditii de bun simt".

"Eu sunt increzator ca Guvernul va trece, pentru ca nimeni dintre cei care au semnat motiunea de cenzura nu vrea sa mai dea o singura zi in plus Guvernului Dancila (...). Ratiunea si interesul romanilor va invinge pana la urma si vom avea un Guvern care va trece din prima", a mai spus Florin Citu, potrivit hotnews.ro.

Senatorul PNL sustine ca au fost luate in calcul mai multe persoane pentru functia de ministru al Finantelor: "Sunt discutii in interior, sunt mai multi oameni care sunt luati in considerare, dar oficial nu, nu mi s-a propus asa ceva. Deocamdata, sunt trei sau patru persoane care sunt pe o lista de ministri de Finante".

Citu a declarat ca ar accepta functia de ministru de Finante: "Bineinteles. In acest moment, oricare dintre colegii mei ar trebui sa spuna da. Si eu chiar, daca mi se propune acest lucru, pentru ca de trei ani de zile aratam ca se fura din bugetul Romaniei, banii sunt cheltuiti ineficient, aceasta risipa si toti dintre colegii mei stim cum sa reparam situatia. Pentru oricare dintre noi o sa fie o onoare sa fim in acest Guvern, mai ales ca e o perioada dificila pentru Romania. Toti se inghesuie sa mearga la guvernare atunci cand e bine, dar nu prea vrea nimeni atunci cand e greu si o vedem mai mult ca o datorie fata de romani. De aceea si eu si colegii mei nu vom avea o problema sa spunem da, sunt sigur".