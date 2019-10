Fostul presedinte, Traian Basescu, sustine ca premierul desemnat Ludovic Orban s-a maturizat politic, motiv pentru care nu ii va mai spune Sica Mandolina.

"Eu am fost oarecum sceptic cand spunea el am 237 de voturi. Si a avut 238. Nu ii fac un compliment lui Orban, pe care l-am avut viceprimar in Bucuresti, nu am avut o relatie fericita, dar nici ostila. Insa exactitatea cu care a stiut sa spuna cifra care va fi la motiune a fost impresionanta. Si primul mare gest de maturitate a lui Orban. Nu o sa-i mai spun Sica Mandolina de-acuma. Ii spun Ludovic Orban.

A avut o predictie foarte exacta, la un vot diferenta. Ceea ce parca m-ar face sa am oarecare incredere daca el spune: o sa rezolv problema (noului guvern - n.r.)", a declarat Basescu la Digi24, citat de hotnews.ro.