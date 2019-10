Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, duminica seara, ca social-democratii iau in calcul suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, ea punctand insa ca se teme ca acest lucru ar adanci si mai mult criza politica actuala.



"O sa luam in calcul si acest lucru. Avem acest instrument, o sa discut si cu colegii mei, luam in calcul suspendarea presedintelui pentru ca, atata timp cat cer fiecarui cetatean sa respecte Constitutia, nu poate ca cel care trebuie sa fie un exemplu pentru ceilalti sa incalce legea fundamentala. (...) Deja suntem intr-o criza, deja in Romania avem o criza, avem o criza din punct de vedere institutional, avem o criza din punct de vedere al legilor si actelor normative pe care trebuie sa le adoptam, avem o criza din punct de vedere al stabilitatii si al increderii pe care alte state trebuie sa o aiba in Romania, si avem un presedinte care lasa toate aceste lucruri si pleaca intr-o vizita", a declarat Dancila, intr-o emisiune la Antena 3.

In opinia acesteia, iesirea din criza politica se poate face prin formarea unei noi majoritati, lucru care poate fi realizat doar cu sprijinul presedintelui.

"Normal ar fi, in urma actiunilor presedintelui, sa incepem demersurile pentru suspendare a presedintelui, pe de alta parte, sunt un om care tin la aceasta tara si imi pasa foarte mult de ceea ce se intampla. Daca pe langa instabilitatea data de motiunea de cenzura de cadere a acestui guvern, venim si cu suspendarea presedintelui, mi-e teama ca adancim si mai mult tara in haos. Deci vom lua in calcul aceste doua lucruri. Eu sper ca sa rezolvam intr-un mod corect aceasta problema, pe data de 24 noiembrie. (...) Ceea ce a facut presedintele este de neacceptat si ar merita suspendarea in clipa urmatoare. Dar, pe de alta parte, sunt multe state membre, suntem stat membru al Uniunii Europene, care sunt cu ochii pe noi, si acest lucru cred ca ne-ar costa din punct de vedere al imaginii externe", a mai spus Dancila.

Ea a mai aratat ca suspendarea presedintelui in timpul campaniei electorale ar fi un gest interpretabil, scrie Agerpres.

"Este inainte de alegerile prezidentiale, toti vor spune ca facem acest lucru ca ne este frica de confruntare cu domnia sa. Pe de alta parte, este foarte greu acum, in momentul in care avem un guvern interimar, intram in iarna, sunt foarte multe decizi de luat, sa mai suspendam si presedintele cred ca ar fi un lucru care ne va costa ca si tara. Vom pune in balanta aceste doua situatii si vom vedea impreuna cu colegii din PSD ce varianta adoptam pentru perioada urmatoare, dar ceea ce este sigur este ca nu vom accepta aceasta atitudine a presedintelui si ca nu vom gira un guvern pe care presedintele il doreste", a mai spus Dancila.

Liderul PSD a precizat ca presedintele statului trebuie sa gaseasca solutii precum desemnarea ministrilor interimari, chiar si pentru cateva zile, pentru deblocarea unor situatii.