Dacian Ciolos sustine ca, daca ar fi cazul, alianta USR-PLUS este pregatita sa intre "maine" la guvernare.



"Acum, nu vad un proiect politic. Noi cu asta venim, Alianta USR PLUS, cu un proiect politic. De asta are nevoie Romania acum, nu de carpeli si de intelegeri pe termen scurt. Evident, tara trebuie guvernata. Si nu ne e teama sa ne asumam lucrul asta. Eu am spus-o de mai multe ori - maine intram la guvernare daca e cazul, daca avem conditiile sa ne punem in aplicare obiectivele pe care le avem. Da, daca am avea sustinere pentru obiectivele noastre politice, eu unul mi-as asuma si aceasta responsabilitate de prim-ministru sau sa sustin un astfel de Guvern. Vi se pare ca e cazul cu Parlamentul actual? Vi se pare ca se discuta despre obiective si proiecte politice? Alianta USR PLUS a propus cateva proiecte si cateva obiective pe care o eventuala majoritate sa le sustina, ca sa putem sustine sa intram la guvernare.

Noi ca sa putem functiona ca alianta, USR PLUS, trebuie sa mergem la alegeri sa obtinem voturi si atunci ne asumam lucrul asta exact cum o facem in Parlamentul European, unde actionam ca o alianta. (...) Deocamdata, colegii de la USR sunt in Parlament si au spus in ce conditii pot sa sustina, ce tip de Guvern, pentru ca de majoritate nu putem vorbi. Sunt lucruri care pot fi facute si acum. Eu unul as astepta sa vad care este abordarea premierului, pentru ca sa spui ca vei constitui o majoritate ca sa guvernezi, e o iluzie. Cu cine? Cu partea din PSD care a votat pentru hacuirea legilor Justitiei si impotriva statului de drept? Cu partea din PSD si din ALDE care a impartit bani ca sa isi mentina sustinerea la nivel local? Cu astia sa faci o majoritate si sa vii sa spui ca pui in aplicare vot in doua tururi? (...) Nu o sa putem avea alegeri anticipate inainte de votul pentru presedinte, dar imediat dupa aceea putem si putem crea conditiile. Ca sa inchei, da, eu unul sunt gata sa imi asum guvernarea si acum, dar pe un program foarte clar pentru care vreau sa am certitudinea ca exista sustinere in Parlament. Daca nu este sustinere in Parlament, acel Parlament trebuie sa plece", a spus Ciolos, citat de digi24.ro.