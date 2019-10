Premierul demis Viorica Dancila a declarat ca este datoria presedintelui Klaus Iohannis sa gaseasca solutii pentru bugetul de stat pe anul viitor, in conditiile in care actualul Guvern este interimar si nu poate adopta un proiect de lege.



Intrebata duminica de jurnalisti, cu prilejul unei vizite la Complexul Multifunctional Caraiman, ce se va intampla cu bugetul pe 2020 daca pana in noiembrie nu se va instala un nou Executiv, ea a afirmat: "Cred ca la aceasta intrebare trebuie sa raspunda domnul presedinte Iohannis. Asa cum a iesit public si a declarat ca aceasta motiune trebuie sa treaca, Guvernul trebuie demis, cred ca e datoria dansului sa gasesca solutii, pentru ca e foarte usor sa dai ceva la o parte si sa pui nimic in loc. Vedem ca sase formatiuni politice, in frunte cu presedintele Romaniei, cel care ar trebui sa fie un mediator, un facilitator de consens, s-au chinuit si au dat acest Guvern jos, nu vedem un program de guvernare, nu vedem un Cabinet, oamenii nu stiu de azi pe maine ce-i asteapta, pensionarii sunt ingrijorati, bugetarii sunt ingrijorati, primarii sunt ingrijorati pentru proiectele pe care le au, dar nu vedem niciun raspuns dat".

Ea a sustinut ca actualul sef al statului este "presedintele de facto al PNL", participa la sedintele acestui partid, "ceea ce arata ca Romania e impartita in doua - presedintele Klaus Iohannis, PNL si restul oamenilor", scrie Agerpres.

"Suntem Guvern interimar, nu putem adopta proiecte de lege sau ordonante de urgenta, pentru proiectia bugetara avem nevoie de un proiect de lege, deci pot sa spun ca Klaus Iohannis poate fi multumit ca a aruncat Romania in aer", a explicat Viorica Dancila.