Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca dintre cei plecati in strainatate multi nu au plecat din cauza salariului, ci din pricina coruptiei si lipsei de viziune a decidentilor politici.



"Daca o sa avem taria sa facem lucrul acesta, o sa fim exact partidul si alianta, iar eu presedintele care au schimbat directia de dezvoltare a Romaniei, pentru ca multi dintre cei care au plecat nu au plecat din pricina salariului minim. Mi-au spus-o explicit si in SUA, si in Munchen, si in Madrid, si la Londra, si la Chisinau. Mi-au spus ca au plecat pentru ca Romania nu are nicio directie, pentru ca, de fapt, Romania traieste astazi cumva de azi pe maine, fara o directie, fara o linie de dezvoltare, fara o viziune. Or, exact acesta este lucrul de care e nevoie.

Stiu exact ce fel de presedinte vreau sa fiu, care va da directie si viziune pentru tara. Acolo unde exista directie de la nivelul central al statului capata sange in obraji fiecare om onest si competent din institutii publice, institutii private si isi da seama ca poate sa contribuie", a spus Dan Barna, citat de bursa.ro.