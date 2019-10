Klaus Iohannis este singurul candidat la alegerile prezidentiale care are experienta necesara pentru a fi presedintele Romaniei, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa organizata la sediul PNL Neamt, europarlamentarul liberal Siegfried Muresan.



"Este omul politic roman care se bucura, de departe, de cea mai mare incredere la nivel european. Pentru o Romanie ancorata in Europa avem nevoie de un presedinte care sa aiba relatii foarte bune cu ceilalti lideri europeni'', a afirmat Muresan.

Europarlamentarul liberal a facut un apel, totodata, la toti senatorii si deputatii sa voteze Guvernul Orban.

''PSD-ul e in stare sa ne inchida pe toti in casa doar ca sa nu votam impotriva lor. Singur, presedintele Iohannis a reusit multe, dar cred ca poate face mai multe alaturi de un Guvern liberal. Apelul nostru catre colegii din alte partide este sa voteze Guvernul PNL, sa o scoatem pe Viorica Dancila de la Palatul Victoria. Orice zi in care Dancila este la Palatul Victoria este un risc pentru fiecare roman, pentru bunastarea lui. Ei decid cu privire la bugetul de stat'', a adaugat Siegfried Muresan.

Si presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, a cerut tuturor parlamentarilor din judet sa fie prezenti la votul de investitura al viitorului Guvern, scrie Agerpres.

''Vreau sa fac un apel pentru toti parlamentarii din Neamt: sa mearga, in momentul in care se va vota Guvernul PNL, la sedinta. Sa voteze Guvernul PNL daca isi doresc cu adevarat o autostrada, un spital regional pentru Moldova. Orice forma de boicot va arata ca nu isi doresc dezvoltarea acestui judet. Stim ce culoare politica are Guvernul actual si nu cred ca s-a vazut un metru de autostrada in Neamt sau la Iasi spitalul regional. Asa cum le-am solicitat sa voteze motiunea, sper ca acum, in al 12-lea ceas, sa mearga la vot in Parlamentul Romaniei cand va fi supus la vot Guvernul sa arate ca le pasa de nemteni. (...) Eu cred cu siguranta ca va trece Guvernul PNL, iar cei care vor sa boicoteze acum isi fac singuri rau, pentru ca la un al doilea tur de vot vor vota orice ar fi'', a declarat Cozmanciuc.

Europarlamentarul Siegfried Muresan se afla, duminica, in judetul Neamt, unde participa alaturi de conducerea PNL Neamt la mai multe intalniri electorale organizate la Piatra-Neamt, Bicaz, Rediu si Roman.