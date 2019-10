Europarlamentarul Rraes Bogdan sustine ca padurile ar trebui sa fie transferate catre Ministerul Apararii si sa fie aparate cu arma in mana.



"Va spun eu acum. Solutia pe care a adoptat-o Germania in 1979. Germania a trecut fondul forestier, toate padurile Germaniei, in subordinea Ministerului Apararii din Germania si este pazit de armata.

Deci in momentul in care te atingi de «aurul verde» sau te atingi de fondul forestier, sau te atingi de padurari, de cei care apara «aurul verde» intri direct in conflict cu Armata", a spus Rares Bogdan, citat de turnulsfatului.ro.