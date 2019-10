Social-democratul Mihai Fifor sustine ca "4,4 miliarde de dolari, adica 2% din PIB, este suma pe care o poate pierde Romania pentru ca Iohannis incalca Constitutia si nu numeste ministri interimari la Energie, Mediu si Relatia cu Parlamentul".



Iar criza se agraveaza, pentru ca, dupa ce a dat jos un guvern functional, se dovedeste e incapabil sa puna ceva in loc.

In schimb, se apropie cu pasi repezi perioada 2-13 decembrie cand vor avea loc audieri in procesul Gabriel Resources vs. Romania, in cazul exploatarii de la Rosia Montana.

Tara noastra nu se va putea apara, pentru ca la Ministerul Mediului nu e ministru sa semneze mandatul martorilor in favoarea Romaniei!

Va plati Iohannis despagubirile de 4,4 miliarde de dolari cerute in proces? Evident ca nu! Le vom plati noi, ceilalti, din taxele si impozitele pe care le platim!

Va raspunde Iohannis in fata legii pentru acest prejudiciu urias? Evident ca nu, pentru ca el e deasupra legii!

Dar il puteti opri voi! Dati-l jos de la Cotroceni la alegerile din noiembrie!

Votati Viorica Dancila, un presedinte muncitor si implicat, un presedinte care tine cu Romania!", a scris Fifor pe Facebook.