Presedintele PMP, Eugen Tomac, face apel la liderii USR-PLUS pentru a-l sustine pe Theodor Paleologu in cursa prezidentiala, "cu atat mai mult cu cat in spatiul public au aparut dovezi care il vulnerabilizeaza si mai mult pe candidatul Dan Barna".



"Paleologu in turul doi

Inca din prima clipa, Theodor Paleologu a subliniat ca intrarea in cursa pentru prezidentiale a lui Dan Barna este nepotrivita pentru electoratul pe care il vizeaza, catalogand decizia drept o eroare de casting pentru liderii USR si PLUS.

In primul rand, pentru ca nu are suficienta experienta pentru aceasta pozitie in statul roman.

Evaluarea lui Theodor Paleologu s-a dovedit a fi extrem de corecta, cu atat mai mult cu cat in spatiul public au aparut dovezi care il vulnerabilizeaza si mai mult pe candidatul Dan Barna.

Candidatul USR-PLUS nu se ridica la nivelul asteptarilor electoratului pe care il vizeaza, acesti oameni idealisti isi vor indrepta votul catre un candidat fara probleme de integritate, cu experienta politica si diplomatica relevanta si cu un profil intelectual bine conturat. In mod cert, Theodor Paleologu este cel mai curat, mai onest si mai pregatit candidat inscris in aceasta competitie electorala.

Ne gasim intr-un moment important al campaniei electorale. Fac un apel catre votantii USR si liderii Aliantei USR- PLUS, sa il sustina pe Theodor Paleologu in cursa pentru Presedintia Romaniei.

Daca Dan Barna, un om nou in politica care a facut mari progrese, doreste in mod real sa demonstreze ca are capacitatea de a pune interesul tarii mai presus de interesul personal sau de grup ar accepta sa vina langa Paleologu. Atunci, in mod sigur, Dancila neconflictuala nu va intra in turul doi si am putea scrie istorie pentru aceasta tara", a scris Tomac pe Facebook.