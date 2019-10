Premierul desemnat, Ludovic Orban, sustine ca ar trebui confiscate averile ce nu pot fi justificate.



"Eu nu inteleg de ce nu se aplica. Fiscul, si in Germania, si in Franta si in SUA te verifica ce proprietati ai, de unde ai avut venituri, ai platit impozit aferent veniturilor necesare pentru a dobandi o proprietate sau a face o achizitie?

Daca nu ai platit impozitele aferente fie iti rechizitioneaza imobilul, fie te pune sa platesti. La noi eu nu inteleg de ce nu se aplica. Daca averile dobandite fara veniturile necesare si mai ales fara sa-ti fi platit impozitele aferente veniturilor respective constituie niste averi care constituie evaziune fie din domenii care nu sunt legale", a spus Ludovic Orban, la Digi 24, citat de realitatea.net.