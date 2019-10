Prezent in Italia, Alexandru Cumapansu, a tinut sa le multumeasca oamenilor pentru modul in care a fost intampinat.



"Un presedinte cu adevarat iubit de diaspora romaneasca!

Astazi, in Piazza dei Re di Roma, am organizat un miting impotriva abuzurilor si a traficului de persoane, precum si pentru aflarea adevarului in cazul Alexandrei. Am fost alaturi de Teo, verisoara mea si mama Alexandrei, sotia mea Simona, si multi romani care ne-au intampinat cu atat de multa iubire si caldura cum rar iti este dat sa simti in viata.

Va multumesc dragii mei romani din Italia si de oriunde v-ati afla! Sunteti buni, calzi si va iubiti enorm tara. Am simtit asta in fiecare imbratisare, strangere de mana sau zambet.

Le multumesc si autoritatilor italiene pentru rapiditatea cu care ne-au aprobat ora si locul de desfasurare, precum si trupelor speciale italiene care au luat toate masurile necesare pentru a preintampina orice pericol la adresa mea sau a celor prezenti, intr-o tara in care am declarat RAZBOI clanurilor interlope si crimei organizate.

Totodata, le multumesc si celor 4 magnifici ai MFR Italia si Germania care s-au ocupat exemplar de organizarea acestei vizite minunate si cu foarte multe rezultate", a scris Cumpanasu pe Facebook.

Cumpanasu: Revolta romanilor de pretutindeni este reala

Initial, Cumpanasu a mai postat cateva fotografii si un mesaj pentru cei care l-au intampinat:

"In Piazza dei Re di Roma, au fost prezenti neasteptat de multi romani.

Oameni buni, oameni curajosi, oameni cu dor de casa, oameni dezamagiti de situatia de acasa, OAMENI CARORA LE ESTE FRICA PENTRU COPIII LOR! Sunt recunoscator si mandru de sustinerea lor! Sunt magulit de efortul pe care l-au depus pentru a fi alaturi de noi si de cauza noastra.

Am ascultat povestile tuturor, am dialogat deschis, fara cenzura de acasa, despre realele probleme ale poporului.

Revolta romanilor de pretutindeni este reala, si le promit ca mesajul lor a ajuns peste tot in lume, dar mai ales la conducatorii vremelnici din Romania.

Sistemul stie doar de frica, de frica deconspirarii lor si a retelelor de pe urma carora beneficiaza.

Sistemul tremura de frica atunci cand vede ca poporul se uneste pentru o cauza, pentru dreptate si adevar.

Tic tac, tic tac, 10 noiembrie, ORI NOI, ORI EI!"