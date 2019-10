Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la sediul PPE de la Bruxelles, in cadrul unei intalniri cu reprezentantii si simpatizantii PNL din diaspora, ca nu are "deloc de gand sa o lase moale cu campania", deoarece singura metoda de a rata niste alegeri este sa crezi ca le-ai castigat inainte de scrutinul propriu-zis.



"Am inceput si am castigat pana acum trei batalii: europarlamentarele, referendumul si, recent, cu mare bucurie, contrar tuturor asteptarilor, motiunea de cenzura. Urmeaza prezidentialele, localele si parlamentarele. Acum, pentru prezidentiale, emotiile sunt mari, implicarea este puternica si va multumesc pentru asta. Si va rog sa nu gresim! Cu totii ati vazut nenumarate sondaje si par, asa, ceva usor, fluierand. Doar ca singura metoda prin care poti rata niste alegeri este crezand ca le-ai castigat inainte sa le castigi. Asta a fost una dintre greselile pe care le-am facut, din pacate, in decembrie 2016. Nu am crezut atunci ca le vom castiga, dar nimeni nu si-a imaginat ca vom ajunge asa de jos. Iar ceilalti, prin contrast, atat de sus. Acum nu avem decat sa punem umarul si sa intoarcem acest scor in favoarea noastra. Asa ca eu nu am deloc de gand sa o las moale cu campania. Dimpotriva, o sa fac campanie cat pot de mult", a afirmat presedintele.

El a adaugat ca miza alegerilor este una foarte mare, vizand chiar "reconstructia statului", motiv pentru care i-a anuntat pe liberali ca nu ii "mai lasa de capul" lor.

Iohannis: Miza este foarte mare

"Miza este foarte mare. Miza este nu doar castigarea prezidentialelor - chit ca asta este o conditie fara de care e greu de continuat - nu doar prezidentialele - si am spus-o de la inceput si am spus-o liberalilor: 'De data asta nu va mai las de capul vostru'. Trebuie sa mergem impreuna mai departe, fiindca doar asa avem sanse impotriva colosului PSD, ca inca este un colos PSD. Nu ne facem iluzii. Si doar asa putem sa facem, de fapt, ce asteapta romanii de la noi. Sa refacem Romania asa cum ne-o dorim. Sa ajungem la ceea ce am numit reconstructia statului. Avem de castigat prezidentiale, locale si parlamentare. Si sa nu isi imagineze cineva ca acest lucru va fi usor. Va fi foarte greu", a precizat Iohannis.

Totodata, i-a indemnat pe cei prezenti "sa nu subestimeze" competitorii electorali, mentionand ca exista si altii "care au impresia ca li se cuvine o felie semnificativa", mai ales din votul diasporei, scrie Agerpres.

"Despre PSD am vorbit. Sunt si altii care au impresia ca li se cuvine o felie semnificativa, mai ales din votul diasporei. Asa ca daca vreti sa fiti parte in efortul meu, impreuna cu PNL, de a reconstrui, pentru romani: Romania, sistemele publice din Romania, increderea romanilor in politica, atunci va rog sa luptati in asa fel incat sa le dati oamenilor speranta", a adaugat el.

Iohannis: O Romanie fara romani nu se poate construi

Presedintele le-a spus reprezentantilor si simpatizantilor PNL din diaspora ca nu se asteapta de la ei sa lase "totul deoparte" si sa devina "functionari intr-un minister", ci mai degraba sa construiasca proiecte pentru romanii din afara granitelor, sa le redea "increderea in politicienii de buna credinta".

"Fiindca nu sunt toti o apa si-un pamant. Cunoasteti acel slogan mizerabil - 'PNL si PSD - aceeasi mizerie'. Este un slogan creat de PSD. Nu pentru a ridica PSD, ci pentru a cobori PNL-ul la nivelul lor mizerabil. Or, asa ceva nu pot sa accept. Redati romanilor speranta, as putea spune chiar credinta in patria lor, in Romania. Si poate, daca totul merge bine si castigam si incepem sa guvernam pentru romani, nu impotriva romanilor, ca PSD, o sa incepem sa facem din Romania acea tara in care voi, cei din diaspora, nu doar visati sa va intoarceti odata, cine stie cand, ci chiar sa incepeti sa va faceti planuri concrete de intoarcere. (...) Sunt convins ca nu toti romanii sunt fericiti ca stau afara. Multi dintre ei chiar isi doresc sa revina si pe ei sa nu-i descurajati, ci sa ii incurajati. Fiindca o Romanie fara romani nu se poate construi. Daca toata lumea pleaca afara, atunci cine ramane? Stiti foarte bine: PSD-istii. Or, asta nu cred ca poate sa isi doreasca un roman de buna credinta", a mai spus Iohannis.