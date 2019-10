Presedintele PSD, Viorica Dancila, sustine ca presedintele Klaus Iohannis, "inalt ca bradul, dar lenes" vrea sa ne convinga ca mai merita un vot dupa un mandat de cinci ani, iar acum da indicatii de la Bruxelles, unde "sta ca ghiocelul si isi primeste ordinele".



"Un presedinte vine in mijlocul oamenilor in fiecare saptamana, in fiecare luna, un presedinte nu se trezeste dupa patru ani, dupa cinci ani doar ca sa jigneasca pe ceilalti, trebuie sa fie activ in fiecare zi a saptamanii, sa lupte pentru oameni, pentru siguranta oamenilor, sa le dea speranta si demnitatea, mandria de a spune ca este roman. Dar presedintele nostru in cinci ani se lauda cu 25 de deplasari externe, cam mult cinci pe an, presedintele nostru, inalt ca bradul, dar lenes, incearca sa ne convinga dupa cinci ani ca mai merita un vot.

Deja se comporta ca si cum ar fi fost reales, ne da indicatii de la Bruxelles, dar acolo sta ca si ghiocelul si isi primeste ordinele. Un presedinte trebuie sa reprezinte tara cu demnitate, nu se duce la Bruxelles sa dea socoteala, se duce sa ceara un tratament egal pentru Romania si pentru romani, se duce acolo sa ceara sa fim tratati cu demnitate si respectati pentru ca suntem stat membru cu drepturi depline si suntem un stat care avem obligatii ca si celelalte state membre, dar avem si aceleasi oportunitati", a spus Dancila, citata de ziaruldeiasi.ro.