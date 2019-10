Andrei Caramitru, membru USR, este de parere ca nu trebuie sa ne speriem, cheia fiind sa demontam orice manipulare, sa stam uniti si sa schimbam ceva prin vot.



"In ce paradigma suntem? Si ce e de facut?

Exista o confuzie totala in zona opozitiei. Unii cred ca de fapt e o lupta politica normala, ca in Suedia. Unde administratia e cumva apolitica si functionala, si partidele se rotesc frumos in functie de ce vor cetatenii. In care democratia functioneaza. In care toata presa este libera.

Este atat de gresit - atat de departe de realitate.

Este ilogic, este absurd, sa poti crede ca sistemul de la noi se va lasa reformat masiv fara sa reactioneze. Cum sa piarda oamenii astia toata puterea si miliarde de EUR care se impart anual la zeci de mii de oameni? Cum sa credem ca nu se vor lupta dur? Cum sa credem ca nu vor folosi institutiile pe care le controleaza ca sa previna o schimbare? Cum sa priveasca frumos cum dispar din parlament, din functii platite enorm, cum isi pierd pensiile speciale, cum unii intra in puscarie pentru ca au incalcat legea? Cum? Cat de naiv poti sa fii ca sa crezi asa ceva?

Ce face sistemul ca sa previna schimbarea? Manualul e simplu de tot. Fac acuzatii. Manipuleaza. Incearca sa infiltreze. Fac aliante ascunse intre ei, intre partidele vechi, pentru a preveni orice schimbare.

De ce ataca acum atat de brutal? Si nu inainte? Pentru ca - pana acum - nu era cine stie ce miza. Alegerile europarlamentare nu conteaza deloc. Prezidentialele da - pentru ca Presedintele e seful statului si seful fortelor armate, seful serviciilor. O putere imensa (desi ne mint ca de fapt nu poate face nimic ca sa justifice inactiunea din ultimii ani). Guvernul - da - conteaza - pentru ca de acolo se impart banii. Si acum - USR a refuzat jocul. Nu intra la guvernare ca sa dea imaginea de bine unei structuri care nu are mandat si posibilitatea de a face ceva. Si - cand si-au dat seama ca nu pot controla USR deloc - merg la atac. Cu toate armele.

Cei care apeleaza la colaborare si calm, la paradigma suedeza - sunt naivi. Si gresesc urias. Sunt exact ca oamenii de buna credinta care spuneau ca o colaborare cu stalinistii, de exemplu, e buna pentru ca e nevoie de liniste. Pentru ca poate poti schimba ceva din interior. Colaborand. Fiind “decent” atunci cand ceilalti distrug tot. Nu se poate niciodata.

Ce e de facut in situatia asta? Nu e simplu. Insa e esential sa intelegem ca suntem intr-o paradigma de razboi nu de Suedia. Si singura solutie e sa iti pastrezi principiile, sa ceri reforma. Sa te lupti cu ei chiar daca riscurile sunt mari. Sa le explici oamenilor ce se intampla. Sa reactionezi la atacuri - pentru ca slabiciunea e un semnal de capitulare.

Va fi ingrozitor in urmatoarele luni. Odios. Cheia este sa demontam orice manipulare. Sa nu ne speriem. Sa explicam exact cine sunt ei si de ce ataca. Sa stam uniti. Tema nu este Barna - este schimbare sau capitulare. Si - ca sa schimbam ceva - trebuie sa votam - masiv. Sa votam pe cel de care le e frica - Dan. Votul e singura arma si cea mai importanta. Care chiar poate schimba ceva. Si va schimba. Acum vedem doar zvarcolirile unui monstru ranit si batran, pe moarte", a scris Caramitru pe Facebook.