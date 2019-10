"AL DOILEA GUVERN

Robert Turcescu lanseaza ipoteza cum ca, la al doilea guvern, Iohannis ar putea sa ma desemneze pe mine Premier. Pentru ca nu agreez ca, pe seama mea, sa fie spuse in spatiul public doar jumatati de adevar, doresc sa aduc urmatoarele clarificari destinate purtatorilor de voturi la traista care isi poarta cu morga si importanta ifosele de politicieni care nu au castigat la viata lor nici macar o primarie de comuna, domnilor Calin Popescu Tariceanu, Kelemen Hunor si Victor Ponta:

1. Noaptea trecuta, am avut o discutie indelungata cu Presedintele Iohannis;

2. Subiectul discutat a fost daca accept nominalizarea pentru functia de Prim-ministru in cazul in care Ludovic Orban nu va trece prin Parlament;

3. Am acceptat propunerea;

4. Am convenit ca voi forma un Guvern de uniune nationala din care nu va face parte niciun politician care a facut parte din guvernele Ponta, Grindeanu, Ciolos, Dancila. Valabil si pentru secretarii de stat, nu numai pentru ministri;

5. Am convenit ca minoritatile vor avea in Romania toate drepturile date si garantate de legislatia unei mari democratii, precum a Frantei . Asta pentru ca Hunor sa nu mai reproseze ca minoritatea maghiara nu are drepturi;

6. Am convenit ca, prin lege, sa introducem respectul obligatoriu. Ca urmare, politicienii care in viata lor nu au castigat nici macar o functie de primar de comuna sa le spuna NENE acelora care au castigat un mandat de primar, indiferent de varsta. Apelativul NENE va fi obligatoriu si atunci cand politicienii care au castigat functii de primar sunt atacati de politicienii fara norocul de a fi fost primari;

7. Am convenit ca se vor emite doar doua ordonante de urgenta, una pentru alegerea primarilor din trei tururi si alta pentru Parlament cu 600 parlamentari, ca sa putem da parlamentari la tot poporul;

8. Am convenit ca se va aplica, fara nicio derogare, legea pensiilor si legea salarizarii pentru ca poporul sa-l poata acuza pe Basescu ca si-a marit pensia;

9. Am stabilit ca se vor introduce pensii speciale pentru domnii Hunor, Tariceanu si Ponta, care au daramat cabinetul Dancila si care, pe deplin responsabili pentru gastile politice din spatele lor,recurg la santajarea lui Orban prin anuntarea refuzului sau conditionarii excesive a votului pentru noul guvern. Cuantumul pensiilor va fi de 10 lei, suma impozabila, dar care urmeaza sa fie indexata cu rata inflatiei la nivel anual. Liderii politici care considera fezabila solutia alegerilor anticipate vor primi un bonus echivalent cu inca o pensie pentru a-si trata starile de inconstienta.

10. Am convenit ca premierul care a cedat guvernului maghiar Fundatia Gojdu ce apartinea de drept Statului Roman sa fie tratat cu tot respectul legislatiei penale pentru a putea fi apoi acoperit prin decizii ale Senatului ;

11. Am stabilit ca politicienii a caror urmarire penala a fost blocata de Parlament sa fie promovati cu prioritate in pozitii de conducere a Senatului sau Camerei Deputatilor pentru a avea de unde sa fie dati afara ;

12. Am agreat sa fie aplicate principiile enuntate in campania „Fara penali in functii publice” si sa li se aplice si celor suspectati ca au deturnat fonduri europene, acestia nemaiputand candida pentru demnitati in statul roman pana la lamurirea situatiei lor juridice;

13. Am convenit ca din guvernul de uniune nationala vor face parte in mod obligatoriu urmatorii politicieni din PMP pentru ca au scoala facuta la zi si s-au consacrat in meseria lor, nefiind muritori de foame daca nu le da partidul functii politice:

Theodor Paleologu

Mihail Neamtu

Ioana Constantin

Marius Pascan

Robert Turcescu

Simona Vladica

Eugen Tomac - Prim Vice Prim Ministru.

14. Am stabilit ca guvernul de uniune nationala va fi comasat si va avea sapte ministere plus PM. Cele zero posturi de ministri ramase neocupate de politicienii PMP, raman disponibile pentru a fi negociate de domnii Tariceanu, Hunor si Ponta spre a fi ocupate de specimene tip „Andrusca” sau „pamblica” a caror prezenta in guvern au sustinut-o.

15. Am convenit ca, in cazul in care partidele parlamentare nu vor fi de acord cu un guvern cu sapte ministere, sa se formeze un guvern cu 18 ministere in asa fel incat toti cei 18 parlamentari ai PMP sa fie numiti ministri in cabinetul meu pentru ca mai destepti ca unii din ei „nu se mai exista”.

In concluzie, voi, Tariceanu, Ponta si Hunor, politicieni fara norocul de a fi fost vrednici sa castigati macar o primarie mica, spuneti-i lui Iohannis NENE si treceti sa reparati ce ati stricat. Puneti inapoi Guvernul Romaniei pentru ca voi l-ati dat jos, chiar daca ati dat jos Dancila si puneti inapoi Orban. Romania trebuie sa aiba guvern!

Votati de buna voie Orban daca vreti sa nu votati de nevoie Basescu! Ha, ha, ha!!!

Si m-am trezit din vis cu gandul ca v-am spus cate ceva din ceea ce trebuie spus", a scris Basescu pe Facebook.