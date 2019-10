Robert Turcescu lanseaza ipoteza ca fostul sef de stat Traian Basescu sa fie premier, lansand intrebarea daca ar fi votat sau daca s-ar ajunge la anticipate.



"Sa zicem ca Tariceanu, Ponta, Barna si Veorica nu-si lasa partidele sa voteze Guvernul Orban. Bineee...

Ca sa citez din clasicul ala micut, sef la USR, care pe vremuri era mare specialist in fonduri europene, daca as fi presedinte stiti pe cine as nominaliza a doua oara ca prim-ministru?

Ei bine, ati ghicit: pe Traian Basescu insusi! Atunci sa vezi chinuri pe Tariceanu, Ponta si Veorica, ba chiar pe Barna insusi: il voteaza sau mergem la anticipate?

Mai, baieti, mai ganditi-va, ca niciodata nu se stie ce va astepta! Viata, aia politica mai ales, e plina de surprize", a scris Robert Turcescu pe Facebook.