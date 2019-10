Ludovic Orban, premierul desemnat, a declarat dupa negocierile cu liderul USR, Dan Barna, ca nu poate cere PNL lucruri pe care acestia nu le pot oferi.

"Nu poti sa conditionezi PNL de lucruri pe care nu le poate oferi", a spus Orban, dupa ce Dan Barna a cerut ca Parlamentul sa voteze mai multe prioritati ale USR, potrivit hotnews.ro.

"Noi nu putem sa facem decat ce am facut pana acum, sa sustinem anumite puncte de vedere (...) sunt puncte in care noi deja ne-am inteles", a mai spus Ludovic Orban.

"In fiecare zi in care acest guvern demis ramane la putere se intampla o gramada de nenorociri pentru Romania", premierul desemnat.

"Am vazut o declaratie anterioara in care intr-un fel conditionau sustinerea inverstirii guvernului de reusita acestor proiecte. Aici va spun sincer ca nu cred ca asta va fi pozitia lor pentru ca este o pozitie nerezonabila. Nu poti cere PNL decat ceea ce poate da PNL. Sa sustina proiectele, noi oricum le sustinem, unele sunt proiectele noastre. Nu poti sa conditionezi PNL de lucruri pe care nu le poate oferi PNL. Noi nu putem decat sa facem ce am facut pana acum, sa sustinem anumite puncte de vedere", a incheiat Orban.