Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a depus la Inalta Curte de Casatie si Justitie o contestatie in anulare impotriva deciziei prin care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.



Potrivit site-ului Instantei supreme, contestatia a fost inregistrata vineri, deocamdata nefiind stabilita data cand va incepe procesul, scrie Agerpres.

Contestatia in anulare este o cale extraordinara de atac, insa deocamdata nu se stiu motivele invocate de fostul lider social-democrat.

Pe 27 mai, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Instanta suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Conform rechizitoriului, Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, in schimbul unor foloase necuvenite, a procedat la mentinerea ilegala in posturi a doua angajate - Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica.

Cele doua nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor de munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul Organizatiei PSD Teleorman, a aratat DNA.

Potrivit procurorilor, Dragnea a determinat-o pe Stoica sa se angajeze si sa fie remunerata in cadrul DGASPC Teleorman. El a mai fost acuzat ca a contribuit, prin influenta pe care o avea in calitate de presedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica sa fie mentinute in functie la DGASPC Teleorman.