Reprezentantii USR sustin ca daca s-ar fi gandit la romani, partidele care sustin ca se opun PSD ar fi acceptat declansarea alegerilor anticipate, avertizand ca "Un astfel de guvern de tranzitie, sustinut de o majoritate fragila si conjuncturala, se va lovi de obstacole la tot pasul, timp in care PSD are ragazul sa se refaca".



"Daca s-ar fi gandit la romani, cu adevarat, partidele care sustin ca se opun PSD ar fi acceptat declansarea alegerilor anticipate.

Cu un calendar extrem de precis si de strans, astfel incat sa reducem la maximum perioada de interimat a actualului guvern demis, am fi putut reseta scena politica si am fi putut obtine majoritatea parlamentara favorabila reformelor profunde de care Romania are nevoie.

Sa presupunem ca la anticipate ar fi fost scoruri similare celor de la europarlamentare, ar disparea zeci dintre actualii parlamentari PSD. ALDE nici nu ar mai intra in Parlament, fiind inlocuit de PSD 2, adica de partidul lui Victor Ponta.

Alianta USR PLUS ar avea, in schimb, aproape de trei ori mai multi parlamentari decat are USR acum. Iar PNL si-ar rotunji, de asemenea, numarul de senatori si deputati.

Odata refuzata varianta declansarii rapide a anticipatelor, ramanem cu un guvern prizonier al partidelor rosii, indiferent ca vorbim de PSD 1, PSD 2 sau ALDE, pana de curand aliati de seama ai lui Liviu Dragnea si ai Vioricai Dancila.

Un astfel de guvern de tranzitie, sustinut de o majoritate fragila si conjuncturala, se va lovi de obstacole la tot pasul, timp in care PSD are ragazul sa se refaca. A mai primit o sansa", se arata intr-o postare pe Facebook.