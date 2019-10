Viitorul comisar european trebuie sa fie o persoana integra, care are cunostintele necesare pentru acest post, a declarat vineri presedintele Klaus Iohannis, inainte de a participa la Consiliul European de la Bruxelles.

El a afirmat ca, in discutiile avute pe aceasta tema, presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a spus ca ar prefera pentru acest post o femeie.

"Este clar ca avem nevoie o persoana integra, care are cunostintele necesare pentru a umple pozitia de comisar european, o persoana care sigur ar reprezenta intr-un fel si Romania in Comisie intr-un sens pozitiv. Noi avem oameni competenti, avem profesionisti, haideti sa-i selectam si sa-i trimitem la Bruxelles. (...) Doamna presedinte ales von der Leyen a subliniat si la discutia pe care am avut-o ieri ca isi doreste foarte mult ca Romania sa desemneze o doamna pentru pozitia de comisar pe Transporturi", a precizat seful statului.

Intrebat daca Luminita Odobescu ar putea fi o varianta, presedintele Iohannis a afirmat: "Nu am intrat in discutie pe nume".

Seful statului a aratat ca Ursula von der Leyen este foarte ingrijorata pentru situatia care s-a creat.

"Avem un Guvern interimar care nu va nominaliza un comisar. Comisia se grabeste, chit ca acum o amanare de o luna de zile, nu din cauza Romaniei, din alte motive, dar situatia este una complicata si sper sa gasim solutii. (...) Ar fi total nepotrivit si ar fi o eroare grava din partea Romaniei sa se opreasca intregul demers din cauza noastra", a spus Iohannis.

Seful statului a mentionat ca in discutiile cu presedintele ales al CE nu s-a vorbit despre un termen limita pentru desemnarea unui comisar european, scrie Agerpres.

"Nu am discutat despre un deadline, dar rugamintea a fost sa incercam sa acceleram procedura", a afirmat Iohannis.

El a indicat ca, atunci cand va reveni in tara, va incepe cateva discutii pentru o solutie in cazul desemnarii unui comisar european.

Presedintele Klaus Iohannis participa joi si vineri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.