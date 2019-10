Presedintele PDS, Viorica Dancila, sustine ca seful statului nu este presedintele tuturor romanilor, ca este inactiv si nu iubeste oamenii.



"Nu a fost presedintele tuturor romanilor. Mi-amintesc de Klaus Iohannis in geaca in Piata Victoriei, imi amintesc de Klaus Iohannis care vorbea de «guvernul meu» cand a desemnat Guvernul Ciolos, imi amintesc de Klaus Iohannis care vorbea de demiterea actualului guvern, imi amintesc de Klaus Iohannis care spunea ca pune guvernul dumnealui acum, imi amintesc de Klaus Iohannis care spunea ca Romania nu este pregatita sa preia Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene si atunci Finlanda a spus ca preia presedintia. Dupa ce am gestionat impreuna cu guvernul, cu functionarii, cu Reprezentanta Romaniei la Bruxelles in mod exemplar presedintia, tot acelasi Klaus Iohannis se lauda cu rezultatele presedintiei.

Faptul ca a impartit tara, si acest lucru pentru un presedinte este de neiertat, presedintele Romaniei trebuie sa fie presedintele tuturor romanilor, faptul ca a blocat in permanenta guvernul, faceam nominalizari, din motive de oportunitate, nu de legalitate le respingea, a facut o tinta in a lovi un guvern, in loc sa fie un om care sa aduca consensul, sa fie un mediator intre Guvernul Romaniei, Parlament si Administratia Prezidentiala. Un om inactiv, un om pe care nu l-am vazut in mijlocul oamenilor, nu l-am vazut niciodata sa vina intr-o piata, undeva, sa se intalneasca cu oamenii, un om insensibil la problemele oamenilor. A venit, si-a spus citatul, dar niciodata nu a empatizat cu oamenii. Dupa parerea mea este un om care nu iubeste oamenii si cred ca asta este cel mai dificil lucru.

Un presedinte trebuie sa se gandeasca ca afirmatiile pe care le face sunt afirmatii care se preiau si in plan intern si in plan extern, si orice afirmatie este judecata in plan extern si poate aduce un prejudiciu de imagine. Am vazut un presedinte care spunea ca nu sunt bani de pensii si salarii, am vazut un presedinte care vorbea de un guvern esuat, in timp ce Romania a avut a doua cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana. Deci, in permanenta, in loc sa fie un presedinte care sa aduca liniste si echilibru, a fost un presedinte care a instigat la ura si la dezbinare. As putea spune ca nu a fost presedintele Romaniei, a fost si este presedintele Partidului National Liberal”, a declarat Dancila, citata de jurnalul.ro.