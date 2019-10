Prezent la Consiliul European de la Bruxelles, presedintele Iohannis a mentionat ca romanii din Marea Britanie vor fi foarte bine protejati prin Acordul Brexit.



"Vestea foarte buna, legata de ce am discutat ieri, este ca am ajuns la un Acord pe Brexit pe intelegerea discutata. Din punctul nostru de vedere (...) nu sunt probleme cu textul la care am ajuns", a spus Iohannis, citat de jurnalul.ro.

Chestionat daca cetatenii romani din Marea Britanie vor fi protejati prin acest document, raspunsul sefului statului a fost: "Daca se ramane pe acest acord, sunt foarte bine protejati. (...) Acest acord este de departe cea mai buna varianta".