Liderul Pro Romania, Victor Ponta se implica in scandalul in care este implicata Compania TAROM, scriind pe Facebook ca Viorica Dancila si Liviu Dragnea au comis o crima atunci cand l-au numit pe Razvan Cuc, "un interlop agramat si corupt", in fruntea Ministerului Transporturilor.

"Am zburat de multe ori cu o aeronava pilotata de Emil Dobrovolschi - asa cum am zburat de multe ori cu toti pilotii, copilotii si echipajele Tarom / mi-am pus viata mea si a familiei mele in mainile lor si le sunt infinit de recunoscator pentru ceea ce fac ei zi de zi - cu un profesionalism si o responsabilitate pe care nu o intalnesti in alte domenii. Am initiat si sprijinit legislatia speciala privind drepturile legitime ale acestei categorii profesionale speciale - si i-am aparat de demagogii si urechistii care zbiara contra lor in Parlament si pe la televizor!

Sa dai Compania Tarom si viata profesionala a unei elite (piloti, copiloti, insotitori de bord) pe mana unui interlop agramat si corupt care se crede ministru - Razvan Cuc , este pur si simplu o crima Dragnea, Dancila si Arsene sunt vinovati absolut (alaturi de toti cei din PSD care au tacut si tac din gura)! Ma bucur ca am votat pentru demiterea unui Guvern in care prostia si hotia sunt singurele elemente definitorii! Sper doar sa vina in locul lor ceva mai bun - si Tarom ul sa revina pe pozitia pe care o merita!

Ps - nu va lasati orbiti de propaganda / cand te urci in avion si zbori la peste 10.000 m te intereseaza doar cat de profesionist si serios este pilotul (nu unde lucreaza sotia lui) / asa cum nu ma intereseaza cum isi foloseste un ministru hidos functia ca sa agate stewardese tinere si sa le promoveze in compania pe care el insusi o devalizeaza!

TAROM este un brand national - batjocorit si distrus de niste interlopi soiosi din Giurgiu, Teleorman si Neamt! Restul este cancan!", a scris Victor Ponta pe Facebook.