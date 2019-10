Liderul USR, Dan Barna, solicita guvernului, DLAF si tuturor actorilor politici sa inceteze circul, mentionand ca cel mai simplu ar fi sa trimita informatiile catre DNA, una dintre institutiile care nu sunt controlate politic. In egala masura, face un apel la membrii de partid si sustinatori pentru a nu mai ataca jurnalistii de la Rise: "Nu Rise este adversarul, ci vechea clasa politica".



"Vad de cateva zile multa emotie si multa isterie, multa frustrare si multa revolta. O exacerbare de reactii si de limbaj din toate directiile. Evident ca asta s-a dorit. Nu le incurajez pe niciuna si fac apel din nou la calm si ratiune.

Lucrurile sunt mult mai simple decat se incearca sa fie prezentate.

E dreptul fiecarui jurnalist deci si al jurnalistilor de la Rise sa produca material de presa si dispuna asupra folosirii dupa propriile credinte si valori. Nimeni nu are dreptul sa conteste asta.

E datoria institutiilor publice cu atributii de control si a instantelor de judecata sa aprecieze fapte si sa pronunte decizii. Am fost si voi fi la fel de deschis asupra oricarui aspect al muncii mele de 20 de ani in domeniul consultantei pentru ca nu am nimic de ascuns.

Ma doare insa sa vad membri ai familiei si oameni grozavi si onesti, alaturi de care am muncit peste 10 ani si alaturi de care as merge pana la capatul lumii, cum sunt afectati si sufera pentru ca sunt batjocoriti din cauza ca: "asa e in campania electorala".

Imi este foarte clar astazi ca obiectivul campaniei pe care PSD o desfasoara impotriva mea este sa ma infatiseze ca pe un politician cu probleme cu legea asemeni lor.

Au inceput cu contractele cu statul, apoi cu paginile fake pe Facebook, iar acum folosesc articolul Rise ca sa implice DLAF - un organism aflat in coordonarea directa a contracandidatei mele, Viorica Dancila.

Finalul nu este aici

S-a iesit din dezbaterea asupra unei anchete jurnalistice legitime. Intuiesc acum ca urmatorul pas al campaniei lor este sa ma duca la DNA. Doar ca eu am multa incredere in DNA, o institutie care, fara a fi perfecta, si-a demonstrat de multe ori profesionalismul si independenta.

De aceea solicit DLAF sa trimita de urgenta documentele la DNA pentru ca stim ca asta e comanda politica pe care au primit-o. Nu sunt nereguli in acele proiecte, am raspuns deschis tuturor intrebarilor, atat jurnalistilor de la Rise, cat si colegilor mei din USR si tuturor celor care au solicitat detalii despre acest subiect. Mai multe autoritati de monitorizare le-au verificat de-a lungul timpului, vreau sa o faca si DNA in a carei impartialitate cred.

Dar cum pot sa cred in corectitudinea DLAF de care se ocupa, azi, Toni Grebla, omul de incredere al lui Liviu Dragnea? Institutie condusa de Andrei Chendi, suporterul lui Dragnea, cel care s-a angajat in 2014, printr-un protocol, sa-l informeze cand deschide vreun control? S-ar da in laturi de la comenzi subordonatii lui Dancila, dintr-un guvern al carui ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, a ordonat companiei de stat TAROM sa tina avioanele la sol in ziua motiunii, ca sa nu ajunga parlamentarii opozitiei la vot?

Asadar, cer guvernului, premierului demis si DLAF sa inceteze circul. La fel tuturor actorilor politici care instrumenteaza aceasta mizerabila campanie. Cel mai simplu e sa trimita informatiile catre DNA, una dintre institutiile care nu sunt controlate politic.

PSD incearca o ultima manevra murdara ca sa intre in turul doi al prezidentialelor, ceea ce convine de minune sistemului actual. Le garantez ca nu se va intampla!

Nu Rise este adversarul

Fac un apel la membrii de partid si sustinatori sa nu mai atace jurnalistii de la Rise. Nu Rise este adversarul, ci vechea clasa politica si partidele care incearca sa blocheze oameni noi sa candideze.

Un prieten din copilarie mi-a trimis aseara acest mesaj: 'Salut. Stiu ca ai multe pe cap acum. O intrebare directa la care astept un raspuns din 2.litere: Daca eu as fi Barna si tu _ _ _n, m-ai sustine cu inima curata? Atat vreau sa stiu'. I-am raspuns 'Da. 100%'.

Asta vreau sa va spun si voua, tuturor", a scris Barna pe Facebook.