Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca prelungirea negocierilor pentru formarea Cabinetului Orban prelungeste "agonia" Guvernului Dancila, precizand ca fiecare partid care negociaza trebuie sa aiba in vedere si acest aspect.

"Toate partidele care in momentul de fata negociaza trebuie sa aiba pe tablou si elementele pro si contra in ceea ce priveste sustinerea unui guvern. Sigur ca unul dintre elementele care pe noi ne pune pe ganduri este ca orice prelungire a acestor negocieri, orice cadere a primei variante de Guvern Orban nu face decat sa prelungeasca agonia a ceea ce mai ramane din actualul Guvern, cu doamna Dancila la Palatul Victoria. Cred ca un lucru trebuie avut in vedere si trebuie evitat in acelasi timp. Toti trebuie sa gandeasca nu numai strict interesul de partid, ci sa inteleaga ca exista si un interes care depaseste interesul de partid", a afirmat, joi, Tariceanu dupa consultarile dintre delegatia ALDE si premierul desemnat, Ludovic Orban, potrivit Agerpres.

El a precizat ca, in prezent, ALDE nu are reprezentanti in structurile de putere.

"Tot ceea ce a existat membri ALDE pe functii politice si-au dat demisia. Au ramas doi sau trei care nu au vrut sa iti dea demisia, dar care au fost demisi din ALDE si au pierdut calitatea de membri ALDE si nu mai am niciun fel de responsabilitate pentru ei. Nu avem in momentul de fata oameni care sa ne reprezinte in structurile de putere", a adaugat Tariceanu.