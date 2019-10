Andrei Caramitru este revoltat de articolul Rise Project despre Dan Barna si scrie despre acestia ca sunt "golani, mizerabili, vagabonzi si borfasi".

"Sunt socat. Profund socat.

Deci cum se protejeaza sistemul asta de nenorociti?

- scrie Rise un articol in care de fapt nu au gasit nimic. Scris de o fosta angajata a lui Felix Voiculescu. Dupa - dau la disperare o intregistrare interna din USR. Reactia: fix pe dos decat se asteptau. Lumea se revolta de atacul asta abject.

- asa ca fac ei, Rise, un denunt la DLAF (corpul de control al Vasilicai, controlat de un politruc PSD). Care scrie: va multumim pentru denunt, l-am primit si il analizam. Concluzia Rise: Barna e anchetat! Breaking news!

- in paralel, o prietena a 'ziaristei' antena3 de la Rise scrie ca, daca esti consultant privat pe fonduri europene, esti de fapt 'functionar public'. Si se aplica legea de acolo. Dementa coordonata.

Astia acuma - prin corpul de control al PSD - sunt in stare sa faca fix ce i-au facut lui Codruta cand era anchetata si blocata sa intre in avion la interviu la Bruxelles. Doar doar sa intre PSD in turul 2. Si sa castige Klaus, dar cu PSD ranforsat.

Golani. Mizerabili. Vagabonzi. Borfasi. Se vede de pe luna ce faceti - fix cand ati primit sondaje care arata rau pentru voi.

Eu va spun doar asta: M... USL!!!!!!! You will burn!", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.