Ludovic Orban, dupa negocierile cu Pro Romania, are incredere ca acestia, pana la finalul negocierilor, vor sustine noul guvern.

"Mi s-a parut ca ne-am inteles ca Romania are nevoie de un Guvern care sa asigure stabilitate, sa elaboreze legea bugetului de stat pe anul 2020 si sa rezolve marile probleme cu care se confrunta astazi Romania. A fost o discutie pozitiva, in care am depasit puncte de diferenta. Am incredere ca pana la final ne vom intelege si ca vom avea sustinerea celor de la Pro-Romania. (....) A ramas sa avem runda a doua. Dupa cum au mers discutiile, eu sunt optimist. In mod evident, fiind vorba de un sprijin parlamentar noi nu refuzam posibilitatea ca orice formatiune sa participe cu ideile, propunerile si chiar cu expertiza de care dispun, dar nu a fost nicio discutie referitoare la vreun portofoliu ministerial. Nici ei nu au cerut, nici noi nu am oferit", a declarat Ludovic Orban dupa discutiile cu Victor Ponta.

Ludovic Orban spune ca va face tot posibilul pentru ca Guvernul sa fie investit: "Ca si la motiune, e necesara participarea tuturor partenerilor pentru a garanta 100% investirea Guvernului".

"Daca unul dintre partenerii care au contribuit la motiune ajunge sa ia o decizia sa nu voteze Guvernul… Dar eu nu-mi imaginez, pentru ca inseamna a fi complice cu toate mizeriile pe care le fac reprezentantii PSD in toate ministerele si agentiile. Dar si in situatia in care se ajunge ca unul dintre parteneri sa nu vina la vot, putem continua negocierile cu independenti, cu cei care nu stim daca au ramas sau nu in ALDE si cu parlamentari din PSD care inteleg necesitatea investirii unui Guvern", a precizat Ludovic Orban, potrivit digi24.ro