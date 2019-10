Presedintele PSD, Viorica Dancila, sustine nu poate gira un Guvern ce nu are program de guvernare.



"Noi nu vorbim de 'bete in roate', cei care sunt bine pregatiti, bineinteles ca vor trece de comisii. Cei care nu sunt bine pregatiti vor avea aviz negativ, asa cum s-a intamplat si cu ministrii nostri, asa cum se intampla de fiecare data, suntem oameni corecti si responsabili.

Eu nu pot sa girez un Guvern care nu are program de guvernare. Daca vedeam un program de guvernare in care spunea: nu o sa tai pensii si salarii, de la 1 ianuarie aplic cresterea care este prevazuta in programul de guvernare, nu o sa intrerup programele de dezvoltare locala PNDL 1 si PNDL 2, o sa continui investitiile, nu o sa maresc impozitele, nu o sa maresc TVA-ul, atunci era un program serios, vedeam ca este un program benefic pentru romani si atunci poate votam si noi. Dar, daca noi mergem la vot si votam acest Guvern condus de Ludovic Orban si peste o saptamana ia masuri impotriva romanilor, eu atunci ce sa fac, sunt parte a acestui... Intr-un an de zile, aceste partide-foarfeca ce intotdeauna au stiut sa taie de la romani pot face rau romanilor, prin votul meu eu girez ceea ce fac ei si nu putem sa facem acest lucru", a spus Dancila, citata de ziaruldeiasi.ro.