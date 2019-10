Theodor Paleologu, candidatul la prezidentiale al PMP, spune ca este "o teribila ironie a sortii sa stam la mana lui Victor Ponta", in conditiile in care, acum cinci ani, oamenii au votat cu Iohannis pentru a scapa de el.

"Va dati seama ce ironie: in 2014 am votat Iohannis nu de dragul lui Iohannis, ci ca sa scapam de Ponta, iar dupa cinci ani ne trezim iarasi cu Ponta in postura de mare mahar, de broker de putere, el e omul care trage toate sforile (...). Mi se pare o teribila ironie a sortii sa ne trezim cu acelasi Victor Ponta de care am vrut sa scapam", a declarat Theodor Paleologu la RFI, potrivit realitatea.net.

Paleologu considera ca PMP ar trebui sa sustina Guvernul lui Orban: "PMP-ul cred ca trebuie sa sustina acest Guvern, eventual, de ce nu, sa intre in Guvern, dar, atentie, stam la mana lui Ponta, asta e realitatea".