Deputatul USR, Claudiu Nasui, sustine ca "daca intr-adevar exista majoritate in parlament pentru un guvern, atunci ar trebui sa existe si pentru reforme".



"Majoritatea doar pentru ciolan nu va salva Romania.

Daca intr-adevar exista majoritate in parlament pentru un guvern, atunci ar trebui sa existe si pentru reforme. Iar daca nu exista pentru reforme, atunci poate nu merita sa existe deloc.

Desi nu a fost invitat la guvernare, USR a expus cateva conditii pe care nu le poate compromite pentru a vota guvernul. Nu am cerut functii, nu am cerut subventii, nu am cerut contracte cu statul. Am cerut ceva mult mai important, am cerut cateva reforme reale si un pact pentru alegeri anticipate dupa alegerile prezidentiale.

Iar acele reforme vrem sa le votam inainte de votul asupra investiturii. De ce? Pentru ca, politicienii de multe ori una zic si alta fac. Avem o experienta de trei ani de zile in parlament. Ce nu se voteaza acum, cand e nevoie de voturile noastre, nu se va mai vota deloc. Vor fi abtineri sau absente strategice si nu o sa mai iasa alte voturi. De aceea punem conditiile inainte.

Cat de usor ar fi, de exemplu, sa trecem legea privind primarii in doua tururi prin parlament?

Avem deja proiect de lege in camera deputatilor. O majoritate ar putea sa-l deblocheze si sa-l voteze intr-o singura zi de munca.

Sa facem un calcul simplu. La camera deputatilor, cea care conteaza, avem 153 de voturi fara PSD si UDMR. Am mai avea nevoie de doar 12 voturi pana la majoritatea de 165. Acestea pot fi obtinute de la minoritati si/sau independentii care au absentat la motiune. Daca avem majoritate, impreuna cu oamenii acestia o sa o avem. Si daca o avem, atunci macar sa o avem pentru o reforma care merita.

Daca avem voturile pentru guvern, avem voturile si pentru reforme. Miza guvernarii nu trebuie sa fie robinetul de bani publici, ci reforme reale...", a scris Nasui pe Facebook.