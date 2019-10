Presedintele PSD, Viorica Dancila, sustine ca nu se teme de auditul anuntat de Opozitie in ministere, mentionand insa ca PNL vine "cu dorinta de razbunare".



"Nu ne temem de acest audit. Un om care a avut plangere penala de inalta tradare pentru un parteneriat strategic... Deci oamenii acestia, domnul Ludovic Orban are aceasta institutie a plangerii penale deja infiintata. Nu ne este teama de un audit. Dar stiti ce este revoltator? Primul lucru pe care l-au spus, au spus: Domnle, facem un audit. Foare bine, faceti un audit.

Dar primul lucru pe care trebuia sa-l spuna era acesta: uitati, in urmatoarea perioada noi vrem sa facem pentru cetateni unu, doi, trei, patru, cinci. Deci ei vin cu dorinta de razbunare, nu cu masuri pe care sa le ia pentru oameni. Ca-si fac un audit, e problema lor, este normal, poate sa-l faca daca asta doresc, dar in momentul in care vii, in a doua clipa dupa ce esti nominalizat, cu o amenintare la adresa vechii guvernari, intotdeauna dam vina pe ceea ce au facut ceilalti inainte, fara nicio viziune...", a spus Dancila, citata de realitatea.net.